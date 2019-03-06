Evinde beslediği aslan sonunu getirdi
Evinin arka bahçesinde iki aslan besleyen genç, erkek aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Çekya’da evinin arka bahçesinde beslediği aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Erkek aslan tarafından öldürüldü
BBC’nin haberine göre; 33 yaşındaki Michal Prasek, Çekya'nın Zdechov köyündeki evinin arka bahçesinde ayrı kafeslerde beslediği iki aslandan erkek olanı tarafından öldürüldü.
Ceset kafeste bulundu
Yetkililer, Prasek’in cesedinin babası tarafından aslanın kafesinde bulunduğunu belirtti.
Aslan silahla vuruldu
Olay sonrası bölgeye gelen polisler gencin cesedine ulaşmak için aslanı silahla vurmak zorunda kalındı.
Daha önce ceza kesilmiş
Prasek adlı gence daha önce evinde izinsiz hayvan beslediği için ceza kesilmişti ama genç, yetkililerin eve girmesine izin vermemişti.