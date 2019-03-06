Evinde beslediği aslan sonunu getirdi

Evinin arka bahçesinde iki aslan besleyen genç, erkek aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme 06 Mart 2019 09:14

Çekya’da evinin arka bahçesinde beslediği aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Erkek aslan tarafından öldürüldü

BBC’nin haberine göre; 33 yaşındaki Michal Prasek, Çekya'nın Zdechov köyündeki evinin arka bahçesinde ayrı kafeslerde beslediği iki aslandan erkek olanı tarafından öldürüldü.

Ceset kafeste bulundu

Yetkililer, Prasek’in cesedinin babası tarafından aslanın kafesinde bulunduğunu belirtti.

Aslan silahla vuruldu

Olay sonrası bölgeye gelen polisler gencin cesedine ulaşmak için aslanı silahla vurmak zorunda kalındı.

Daha önce ceza kesilmiş

Prasek adlı gence daha önce evinde izinsiz hayvan beslediği için ceza kesilmişti ama genç, yetkililerin eve girmesine izin vermemişti.