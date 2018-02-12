Everton'a giden Cenk Tosun'a şok!

Sezon arası Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un bir süre ilk 11'de yer almayacağı ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 15:57

Sam Allardyce, ara transfer döneminde Everton'a giden Cenk Tosun'un Premier Lig'deki poziyonlarını sağlama alana kadar ilk 11'de oynatılmayacağını söyledi.

"40 puana ulaşınca Cenk'i ilk 11'e alacağım"

Allardyce, Cenk'in fiziğini geliştirmesi gerektiğini ve İngiltere seviyesine getirmesi gerektiğini belirtti. Sezon sonuna doğru Cenki ilk 11'de oynatmayı düşündüğünü belirten teknik adam, 40 puana ulaştıktan sonra ve ligdeki durumlarını güvenceye aldıktan sonran Cenk'i ilk 11'e alacağınının altını çizdi.

"Nasıl oyuna alabilirdim?"

Crystal Palace maçında Cenk'in neden kadroya alınmadığını açıklayan Allardyce, "Nasıl oyuna alabilirdim? Sakatlıktan kaynaklı 2 değişiklik yapmak zorunda kaldım. Bir hücumcu daha alıp maçın 3-2'ye gelme riskini göze alamazdım" dedi.

"Cenk, Premier Lig'e uyum sağlamakta zorluk yaşıyor"

Cenk Tosun'u bir süre ilk 11'de oynatmayacağını belirten Allardyce, "Cenk Tosun, Premier Lig'e uyum sağlamakta zorluk yaşıyor. Ocak'ta takıma dahil olan oyuncularda olan bir durum. Ligde sıkıntılı bir durumdayız. Ne zaman ligde güvenli sıralara yükseliriz, o zaman Cenk'i oyuna alıp neler yapabileceğini görebiliriz. Cenk'in gol atma konusunda yetenekleri açısından asla bir şüphem yok. Fakat bu golleri atabilecek kapasiteye gelmek, asıl zor olan bu'' ifadelerini kullandı.

"O gün geldiğinde onu sahaya süreceğiz"

Takımın bir süre sonra kampa gireceğini belirten teknik adam, "Ama dediğim gibi bizim için ilk öncelik Premier Lig'deki yerimizi sağlama almamız. O gün geldiğinde onu sahaya süreceğiz. Bu hafta sonunda Orta Doğu'da sıcak bir iklimde kampa gireceğiz. Bu ara onun kendini geliştirmesi için önemli bir fırsat. Kendisini çok çok iyi hazırlaması gerekiyor. Çünkü yağmur altında çamura batmış bir şekilde maç yaparken çok işine yarayacak" açıklamaları ile sözlerini bitirdi.