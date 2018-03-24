Everton bunu yaparsa Cenk'in işi zorlaşacak!

Yaptığı bomba transferlerle dikkati üzerine çeken Everton, yeni sezon için şimdiden plan yapmaya başladı.

Güncellenme 24 Mart 2018 14:32

Son zamanlarda yaptığı transferlerle dikkat çeken İngiliz takım Everton, yeni sezon için planlar yapmaya şimdiden başladı.

Yeni transfer planları

İngiliz basının iddiasına göre Everton, Cenk Tosun ve Theo Walcott'la yetinmeyerek birbirinden önemli isimleri kadrosuna katacak.

İlk hedef: Jack Wilshere

Yaz transfer döneminde büyük yatırımlar yapmayı hedefleyen takımın ik hedefi Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jack Wilshere olacak. Jack Wilshere, Arsenal'le sözleşme yenilemeye sıcak bakmazken Everton'ın devreye girdiği öğrenildi.

Defansa takviye

Öte yandan Everton, Manchester United'dan Phil Jones'u da kadrosuna katmak istiyor. Sam Allardyce'ın talebiyle bu transfer için harekete geçen Everton defansını kuvvetlendirmek istiyor.

Cenk Tosun nasıl etkilenir?

Asıl bomba ise başka. Everton'ın diğer bir hedefi Leicester'ın golcüsü Jamie Vardy. Cenk Tosun'u da ilgilendiren bu transfer girişimi gerçekleşir mi bilemiyoruz, ancak olursa İngiltere'de büyük ses getirmesi bekleniyor.

Cenk'in işi zor

Takımın sportif direktörü olan Steve Walsh'un özel olarak ilgilendiği bu transfer biraz da Walsh'un geleceğine bağlı. Çünkü Everton'un Walsh'un yerine PSV'den Marcel Brands'ı göreve getireceği söyleniyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumda Cenk'in daha çok çalışması ve teknik direktörün gözüne girmesi gerekecek. Fakat Cenk'in yanı sıra başarısını kanıtlamış bu isimleri kesmesi zorlu olacak.