Everest dağı, çöpler nedeni ile turistlere kapatıldı

Çin, Everest dağının Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan kısmını çöp atıkları nedeni ile turistlere kapattı.

Güncellenme 15 Şubat 2019 15:05

Çin, Everest dağının Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan kısmını çöp atıkları nedeni ile turistlere kapattı.

Çöpler nedeni ile turist ziyaretine kapatıldı

Geçen ay sonunda alınan ve daha sonra kamuoyuna duyurulan karar kapsamında, 5 bin 200 metreden daha yüksek olan yerler, ekolojik koruma kapsamında turist ziyaretine kapatıldı.

Çöpler geri getirilecek

Kararın alınmasında, geçen sene 5 bin 200 metreden yüksek bölgelerde 8,4 ton, daha alt bölgelerde ise 335 ton çöp toplanması etkili oldu. Buna göre, 5 bin 200 metre ve alt kısımlara tırmanacak kişilerden çöplerini geri getirmeleri gerekecek.

Everest’e kaç kişi tırmandı?

Everest’e tırmanma izni olan dağcılar, 5 bin 200 metreden yükseğe çıkabilecek. Dağın Tibet kısmından tırmanacak kişilerin sayısı bu sen için 300 ile sınırlandırıldı. Çin Dağcılık Cemiyetinin verilerine göre geçen 8 yılda 40 ülkeden 20 binden fazla kişi, Everest Dağı'na tırmandı.

Dünyanın en yüksek zirvesi

Dünyanın en yüksek zirvesi olarak bilinen Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor. Çin'de dağa tırmanışlar Tibet Özerk Bölgesi'nden yapılıyor.