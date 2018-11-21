Evde tasarruf yapmanın yolları!
Evde bazı basit ve etkili yöntemlerle ev ekonomisine katkıda bulunup tasarruf edebilirsiniz. Peki tasarruf etmenin yolları nelerdir?
Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan durumlarda birkaç değişikliklerle birlikte evde tasarruf yapıp ev ekonomisine ufakta olsa katkıda bulunabilirsiniz. Evde tasarruf yaparken nelere dikkat etmek gerekir?
- Sütlaç veya yoğurt yapmak için ocağa aldığınız süt kesilir veya ekşirse dökmek yerine çökelek yapabilirsiniz.
- Peynir altı suyunu dökmek yerine kavanozlara doldurup dondurucuya alıp çorba yapacağınız zaman kullanabilirsiniz.
- Kuruyan ekmeklerinizi fırında kurutup sonra yemeklerinizde veya çorbalarınızda kullanabileceğiniz gibi ekmek aşı yaparak da tüketebilirsiniz.
- Sebzelerinizi yıkadığınız suları dökmek yerine çiçeklerinizi sulayabilirsiniz.
- Markete gittiğinizde aldığınız market poşetleri atmak yerine çöp poşeti olarak kullanabilirsiniz.
- Bayatlayan ekmeklerden galeta unu hazırlayıp enfes köfteler yapabilirsiniz.