Evde tasarruf yapmanın yolları!

Evde bazı basit ve etkili yöntemlerle ev ekonomisine katkıda bulunup tasarruf edebilirsiniz. Peki tasarruf etmenin yolları nelerdir?

Güncellenme 21 Kasım 2018 15:30

Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan durumlarda birkaç değişikliklerle birlikte evde tasarruf yapıp ev ekonomisine ufakta olsa katkıda bulunabilirsiniz. Evde tasarruf yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

  • Sütlaç veya yoğurt yapmak için ocağa aldığınız süt kesilir veya ekşirse dökmek yerine çökelek yapabilirsiniz.
  • Peynir altı suyunu dökmek yerine kavanozlara doldurup dondurucuya alıp çorba yapacağınız zaman kullanabilirsiniz.
  • Kuruyan ekmeklerinizi fırında kurutup sonra yemeklerinizde veya çorbalarınızda kullanabileceğiniz gibi ekmek aşı yaparak da tüketebilirsiniz.
  • Sebzelerinizi yıkadığınız suları dökmek yerine çiçeklerinizi sulayabilirsiniz.
  • Markete gittiğinizde aldığınız market poşetleri atmak yerine çöp poşeti olarak kullanabilirsiniz.
  • Bayatlayan ekmeklerden galeta unu hazırlayıp enfes köfteler yapabilirsiniz.

Star Gündem

Bizi takip edin