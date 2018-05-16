Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Evde kolay, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi nasıl mı yaparız? Sizin için hazırladık...

Güncellenme 16 Mayıs 2018 23:32

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi, büyük aile sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesini ev de yapmak sanıldığı gibi hiç de zor değil. Bu tarifle birlikte Ramazan pidesi yemek için artık Ramazan ayını beklemek zorunda değilsiniz. İstediğiniz her zaman yapabileceğiniz kolay bir tarif...

Evde Ramazan Pidesi Tarifi

Malzemeler

½ tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı ılık su

yarım paket maya

1 çay kaşığı tuz

aldığı kadar (3-4 su bardağı) un

Üzerine

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

çörek otu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Evde Ramazan Pidesi Hazırlanışı:

Şeker, maya ve tuzu derince bir kabın içerisine alın ve ılık suda karıştırın ve tuzu şekeri eritin. Mayanın da içinde eriyip aktive olabilmesi için de 5 dakika kadar bekleyin. Azar azar unu ilave edip hamur elinizi bırakana kadar 10 dakika kadar yoğurmaya devam edin.

Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra hamurun üzerini nemli bir bez ile kapatıp yarım saat veya 1 saat kadar mayalamaya bırakın.

Diğer bir tarafta derin bir kasenin içerisine üzerine sürülmesi için gerekli malzemeleri yumurta sarısı, sıvıyağ ve yoğurdu karıştırın.

Mayası gelmiş hamuru yağlanmış veya yağlı kağıt serilip, kepekli un ile unlamış tepsiye alın. Yumurta, yoğurt ve yağlı karışım ile elinize alıp hamuru büyüterek Ramazan pidesi haline getirin. Çok fazla bastıma işlemi yapmadan bıçak ucu yardımı ile dilimler oluşturun.

Pide formunu alan hamurunuzu 15-20 dakika kadar daha tepsi mayası geleni kadar bekletin ve 200 derecelik fırında üstü kızarıp, kabarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız pideyi su serpip nemli bezle sarın ve ilk sıcağı çıkana kadar böyle tutun ve dilimleyip servis edin.

Daha yumuşak bir pideniz olmasını istiyorsunuz hamuru su yerine süt ile de yoğurabilirsiniz. Bu işlemi yaparken hamurunuza 1 yemek kaşığı kadar da Ayçiçek yağı ekleyebilirsiniz.