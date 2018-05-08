Ev yoğurdu meğerse...

Vücuda pek çok faydası olan yoğurdun özellikle ev yoğurdu olarak tüketildiğinde pek çok hastalığın önüne geçtiğini biliyor muydunuz?

Güncellenme 08 Mayıs 2018 13:02

Başlıca kalsiyum kaynakları arasında bulunan yoğurdun, diğer faydalarından pek çok kimsenin haber yoktur. Oysa düzenli olarak her gün tüketilen yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve yağ yakımını hızlandırarak bağırsak sağlığını koruması vücut için çok önemli faydaları arasında yer almaktadır. Uzmanlar yetişkinlerin günde 1 kase, çocukların ise günde en az 6 yemek kaşığı yoğurt yemesi gerektiğini vurguluyor.

Bağırsak için son derece önemli

Ev yapımı yoğurtların hazır yoğurtlara oranla daha fazla probiyotik içerdiği bilinmektedir. Bu bakteriler bağırsak hareketlerini düzenlemek için son derece önemli bir yere sahiptir. Böylece kabızlık, ishal veya hazımsızlık gibi sorunların önüne geçmek için son derece önemlidir.

Yağ yakımını hızlandırıyor

İçerisindeki yüksek derecedeki kalsiyum karın bölgesindeki yağların yakılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Araştırmalar sonucunda diyetlerinde yoğurda yer verenlerin vermeyenlere oranla daha hızlı kilo verdikleri ortaya çıkmıştır.

Tansiyonu düzenler

Düzenli olarak yoğurt yiyen kişilerin tansiyonunun normal değerlerini koruduğu ortaya çıkmıştır bunun altında yatan neden ise yararlı bakteriler sayesinde olduğu ortaya çıkmıştır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçerisindeki önemli ve yararlı bakteriler sayesinde yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Hastalık ve enfeksiyon gibi durumlarla savaşarak daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaya yardımcı olur.

Kemik ve diş sağlığına yardımcı

İçerisindeki kalsiyum miktarına bağlı olarak diş ve kemik sağlığını olumlu olarak düzenler. Buna bağlı olarak günde 3 porsiyon olacak şekilde süt ve süt ürünleri tüketmek son derece önemlidir.

Kas gelişimini destekler

İçerisindeki proteinler spor sonrası yıpranan kasların tamir edilmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Doğru proteinleri tercih ederek yıpranan kasların tamir edilmesini sağlanabilir.

Tatlı isteğinin önüne geçebilir

Günde 1 kase yoğurt tüketerek günlük tatlı isteğinizin önüne geçmiş olabilirsiniz. Bir kase yoğurdun içerisinde karbonhidrat, protein ve yağ miktarının dengeli olarak alınması kan şekerinin de düzenlenmesine yardımcı olur. Kan şekerinin dengeli ve düzenli olması abur cubur ve tatlı isteğinin azalmasına neden olacaktır.