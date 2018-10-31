Ev işi yaparken bunlara dikkat!

Ev işi yaparken ağrılara neden olan yanlış davranışlar nelerdir? Ağrıların önüne geçmek için neler yapmak gerekir?

Güncellenme 31 Ekim 2018 12:42

Günlük ev işlerinde yanlış yapılan davranışlardan yaklaşık yüzde 60 gibi bir oranı iskelet ağrılarına ve sakatlıklarında ortaya çıkmasına neden oluyor.

Ev işlerinde en büyük sorunlar fiziksel etkenlerdir. Ağır ev mobilyaları, yüksek mutfak tezgahları, kaygan zeminler, yerde bulunmaması gereken eşyalar, sandalye ve tabure gibi etkenler ciddi oranda risk oluşturmaktadır.

Ev temizliğinde bunlara dikkat edin!