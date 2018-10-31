Ev işi yaparken bunlara dikkat!
Ev işi yaparken ağrılara neden olan yanlış davranışlar nelerdir? Ağrıların önüne geçmek için neler yapmak gerekir?
Günlük ev işlerinde yanlış yapılan davranışlardan yaklaşık yüzde 60 gibi bir oranı iskelet ağrılarına ve sakatlıklarında ortaya çıkmasına neden oluyor.
Ev işlerinde en büyük sorunlar fiziksel etkenlerdir. Ağır ev mobilyaları, yüksek mutfak tezgahları, kaygan zeminler, yerde bulunmaması gereken eşyalar, sandalye ve tabure gibi etkenler ciddi oranda risk oluşturmaktadır.
Ev temizliğinde bunlara dikkat edin!
- Omurga sağlığı için yapılan işlerin doğru şekilde yapılması gerekir.
- Uzun sürekli ayakta ve oturarak yapılan işler sırt ve bel ağrılarını artırıyor.
- Genel olarak çalışma ortamları ile arada bulunan mesafe 30 cm geçmemelidir.
- Zemin ve tezgahlar eşit mesafede yüksek olmalı kambur olmadan çalışmaya özen gösterme gerekir.
- Öne doğru çok uzanmadan çalışmalar yapılmalı ve gövdeden uzağa kaçmamak gerekir.
- Sık kullanılan eşyaları göz önünde bulundurmak gerekir ve kolayca erişilebilecek yerlere koymak gerekir.
- Yer silerken dizlerin üzerinde değil uzun sağlı yer silme aparatı ile silmeye özen göstermek gerekir.
- Alışveriş sonrası torbalar ağırlık olarak her iki kolada eşit olacak şekilde taşınmalıdır.
- Ev işi yaparken mutlaka dinlenme molası vermeye özen göstermek gerekir her 50 dakika da 10 dakikalık bir dinlenme molası vermek gerekir.
- Geçmeyen ağrılar mevcutsa en kısa sürede bir uzmana görünmekte fayda var.