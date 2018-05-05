Ev alacakları sevindirecek haber

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla gayrimenkul sektöründe yatırım yapacaklara müjdeli bir haber geldi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 10:32

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar göre, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e düşürüldü.

Gayrimenkul sektöründe de beklenmedik bir değişikliğe gidildi. 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 KDV oranı %8'e indirildi.

Tapu harcı oranı da aynı dönemde %4'ten %3'e düşürüldü. Böylece tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine 15 oldu.

Bahsi geçen oran sadece konut ve iş yeri alımlarında geçerli sayılacak, arsa ve arazi alımlarında söz konusu olmayacak.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte, 300 bin liralık bir evin tapu bedeli, 12 bin liradan 9 bin liraya düşece.