EuroBasket 2017: Letonya: 89 - Türkiye: 79

Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu son maçında 12 Dev Adam, Letonya’ya 89-79 yenildi.

Güncellenme 07 Eylül 2017 20:51

EuroBasket 2017'de D Grubu son maçında Letonya'ya 89-79 mağlup olan A Mili Erkek Basketbol Mili Takımı'nın son 16'daki rakibi İspanya oldu.

1. periyot sonucu: 24-22

2. periyot sonucu: 23 -16

3. periyot sonucu: 22-25

4. periyot sonucu: 20 - 16

Letonya ile 4. randevu

Türkiye, Letonya ile bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu 3 karşılaşmadan da parkeden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlıların, rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Letonya ile daha önce 2001 yılında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda karşılaşan Milliler, çekişmeli geçen mücadeleyi 85-82 kazanmıştı.

Diğer turlar için son derece önemli bir maç

Dün Belçika ile oynadığı müsabakadan galip ayrılan Milliler, adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Ay-yıldızlılar, Letonya ile ise gruptan kaçıncı olarak çıkacağının belli olacağı bir maç oynayacak. İlerleyen turlar için son derece önemli olan karşılaşmadan A Milli Takım, galip ayrılması durumunda grubu üçüncü sırada tamamlayacak. Mağlubiyette ise grubu 4. bitirecek.

Lider Cedi Osman

A Milli Basketbol Takımı’nda Cedi Osman 16.0 sayı, 5.0 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları ile takımının istatistiklerinde lider konumda bulunuyor. Letyonya’nın NBA’de forma giyen oyuncusu Porzingis de 21.0 sayı, 5.0 ribaund ve 1.8 blok ortalamasıyla mücadele ediyor.