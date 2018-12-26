Etiyopyalı İngilizce öğretmeni MHP'ye üye oldu
Etiyopya asıllı İngilizce öğretmeni Semansn Dubola Ceran, MHP’ye üye oldu.
Kocaeli Körfez’de emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıldır evli olan ve özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Semansn Dubola Ceran, MHP’ye üye oldu.
Üye oldu
Arkadaşlarının çağrısı üzerine yerel seçimde partisinin çalışmalarına destek olmak istediğini belirten Semansn Dubola Ceran, üyelik formunu doldurdu.
İlk kez yaşandı
Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran'ın üyelik formunu alan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, bu olayın ilk kez yaşandığını, bunun da MHP'nin ne kadar güçlü bir parti haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.