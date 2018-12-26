Etiyopyalı İngilizce öğretmeni MHP'ye üye oldu

Etiyopya asıllı İngilizce öğretmeni Semansn Dubola Ceran, MHP’ye üye oldu.

Güncellenme 26 Aralık 2018 14:23

Kocaeli Körfez’de emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıldır evli olan ve özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Semansn Dubola Ceran, MHP’ye üye oldu.

Üye oldu

Arkadaşlarının çağrısı üzerine yerel seçimde partisinin çalışmalarına destek olmak istediğini belirten Semansn Dubola Ceran, üyelik formunu doldurdu.

İlk kez yaşandı

Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran'ın üyelik formunu alan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, bu olayın ilk kez yaşandığını, bunun da MHP'nin ne kadar güçlü bir parti haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.