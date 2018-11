Et yemek zararlı mı?

Fazla et tüketmek hem sağlık için hem de hayvanlar ve çevre için oldukça zararlı. Peki ne oranda tüketmek gerekir?

Güncellenme 21 Eylül 2018 09:48

Hastalığa neden olan antibiyotikler bulunur

Et içerisinde hormonların yanı sıra antibiyotikler bulunuyor. Bunun nedeni ise çiftliklerde hayvanların ölümünü engellemek için verilen ilaçlardır.

Göğüs kanserine neden olur

Yüksek oranda et tüketmek göğüs kanserine yakalanma ihtimalini artırmaktadır. Ancak ne yazık ki bu risk çok erken yaşlarda başlıyor. Yapılan araştırmalar ergenlik dönemi ile birlikte bu riskin yüzde 22 oranında arttığını gösteriyor.

Kolon kanserine neden oluyor

Et tüketmek ne yazık ki bağırsakta bulunan iyi bakteriler için iyi değildir. Bazı araştırmalarda işlenmiş ve kırmızı et et tüketmek kolon kanseri riskini yüzde 50 oranında artırıyor.

Kalp hastalıklarına neden oluyor

Yapılan araştırmalar tüketilen et miktarının artmasının kişilerde meydana gelecek kalp hastalıkları riskini artırdığını ortaya çıkarmıştır.

Kiloya neden olur

Araştırmalar et tüketen kişilerin et yemeyenlere oranla obez olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Felç riskini artırır

Tüketilmesi gereken miktarın üzerinde et tüketmek yerine meyve, sebze veya tam tahıllı ürünler tüketmek felç riskini olabildiğince azaltmaktadır.

Astımı artırır

Etçil beslenme tiplerinin astım ihtimalini artırdığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Astım şikayeti olan kişilerin vegan beslenme biçimi ile birlikte bu şikayetlerin ciddi oranda azaldığı gözlenmiştir.