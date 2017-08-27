Estonya sanal para birimi uygulamasına geçiyor

Estonya, sanal para birimi Bitcoin'e rakip olacak Estcoint adı verilen uygulamaya geçeceğini açıkladı.

Güncellenme 27 Ağustos 2017 16:57

Estonya, 'Estcoint' adı verilen sanal para birimi uygulamasına geçeceğini açıkladı. Estonya bu projeyi hayata geçirirse dünya üzerinde sanal para birimi kullanan ilk ülke olma unvanının sahibi olacak.

Son yıllarda banka kartı ile yapılan ödemelerin oranı giderek arttı. Uzmanlara göre, sanal ödeme klasik parayı piyasadan silecek.

"İnternet Cumhuriyeti" olmak için son dönemde yaptığı teknolojik yatırımlar ile adını sıkça duyuran Estonya, şimdi de Bitcoin rakibi projesi ile gündemde.

Zira Estonya, 'Estcoint' adı verilen sanal para birimi uygulamasına geçeceğini açıkladı.

Estonya bu projeyi hayata geçirirse dünya üzerinde sanal para birimi kullanan ilk ülke olma unvanının sahibi olacak

Peki Bitcoin'in ve diğer sanal para birimlerinin geleceği var mı?

Zira Bitcoin ve muadilleri gibi sanal para birimlerine uzmanlar kuşkuyla yaklaşıyor.

Sanal para birimi Bitcoin, miktar sınırlaması olduğu için dilediğince çoğaltılamıyor. Ama dijital para birimlerinin sayısı da çürük zeminde biten mantarlar gibi artıyor. Nisan ayında 782 sanal para birimi vardı. Sayı mayıs sonunda 830'a, hafta başında da 871'e çıktı. Bilgisayar ortamında yaratılan sanal paraların toplam piyasa değeri de aynı süre zarfında 27'den 112 milyar dolara yükseldi. Şişmeyi körükleyen, değeri son bir yılda katlanarak 2 bin dolara çıkan Bitcoin oldu.

Ancak Bitcoin ödeme aracı olarak kabul görmüyor. Almanya'da Bitcoin ile ödeme yapılabilen sadece 61 yer bulunuyor. Berenger Bankası baş iktisatçısı Jörg Quitzau, Hamburg'da Bitcoin ile ödeme yapılabilen bir pizzacı olduğunu belirtiyor ve "Bitcoin ile karın doyurmak mümkün ama yalnızca pizza ile beslenmek şartıyla”, diyor. Quitzau, Hamburg'daki Dünya Ekonomisi Araştırma Enstitüsü'nden Henning Vöpel ile birlikte ‘Paranın Geleceği – Geleceğin Parası' konulu bir araştırma yapmış.