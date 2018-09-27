Estetik güzeli Şevval Şahin'in tacı geri alınacak mı?

Miss Turkey 2018’de birinci olan ve estetiksiz görüntüleri basına sızan Şevval Şahin'in tacının geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Güncellenme 27 Eylül 2018 14:17

Miss Turkey 2018’de birinci seçilen Şevval Şahin'in estetikli fotoğrafları ortaya çıktı. Tacı tartışma konusu olan Şahin hakkında açıklama yapan jüri üyelerinden Cihan Nacar, sağlık için burun ameliyatı olduğunu düşündüğünü ve tacının geri alınmayacağını söyledi.

“Sağlık hariç estetik asla kabul edilemez”

Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin’in estetikli görüntülerinden sonra tacının geri alıp alınmayacağı merak konuş olmuştu. Konuyu değerlendiren jüri üyesi Cihan Nacar, Şahin’in sağlık için estetik yaptırdığını düşündüğünü, kendisi ile görüşmediğini, bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetiğin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

“Şevval Şahin iyi bir model”

Tacın geri alınıp alınmayacağına dair açıklama yapan Nacar, Şevval Şahin’in aslında çok iyi bir model olduğunu, London Fashion Week'te defalarca yürümüş, tasarımcıların peşinden koştuğu bir model olduğunu, sağlık sorunu için yaptırdığını düşündüğüm için de tacının elinden alınmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

“Estetikli gördüklerimizi eledik”

Nacar, yarışmacıların geniş kapsamlı özgeçmiş hazırladıklarını ancak Şevval Şahin'in fotoğrafları arasında estetiksiz haline dair fotoğrafın olmadığını, estetikli olduğuna dair çıkan haberleri gördüğü anda tüm fotoğraflarını incelediğini, henüz Şahin’le konuşmadığını, fotoğraflara bakıldığında vücudunda sadece burnunda estetik olduğunu gördüğünü, estetiği sağlık için yaptırdığını düşündüğünü, dudakta botoks, kalçada ya da göğüste estetik gördüklerini kurul olarak hemen elediklerini, çünkü bir güzellik yarışmasında sağlık hariç estetiğin kabul edilemeyeceğini belirtti.

“Yarışmacılar 'estetiksiz olmalıdır' diye bir kural yok”

Yarışmanın başka bir jüri üyesi olan Estetik Cerrahi Uzmanı Bülent Cihantimur da, hiçbir uluslararası yarışmanın kurallarında, yarışmacılar 'estetiksiz olmalıdır' ibaresinin yer almadığını, birinci seçilen Şevval Şahin’in kendisine son derece yakışan ve doğal bir görüntüyle bütünlenmiş estetik operasyonlar geçirdiğini söyledi.

“Güzellik sadece dış görünüş değil”

Cihantimur ayrıca, “Güzellik sadece dış görünüş değil ki, bizi yurtdışında gidip temsil edebilecek altyapıya sahip olması, eğitimi, yürüyüşü, proporsiyonu, duruşu, hareket ve tavırları bir bütün olarak değerlendirilir. Kendisinin birinciliği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.