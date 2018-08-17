Espri olsun diye paylaştığı fotoğraf, başına dert oldu

Bir öğretmenin ağustos böceğine kulaklık takarak çektiği fotoğraf, tepki çekti.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 15:31

Muğla’da görev yapan bir öğretmenin ağustos böceğine kulaklık takarak çektiği ve sosyal medyadan çektiği fotoğrafa tepki geldi. Komedi amaçlı paylaşılan kare hayvanseverlerin tepkisi çekti.

Olay Muğla’da yaşandı. Bir öğretmenin Ağustos böceğini bantlayarak yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.

Din Kültürü Öğretmeniymiş

Köyceğiz’de bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Y.D., kişisel Facebook sayfasında, masaya bantladığı ve iki yanına kulaklık koyduğu ağustos böceğinin fotoğrafını paylaştı.

Yerel şive ile not düştü

Yöresel şivesiyle "Gara sabahtan beri gulaamı guruttu cavırın böcesi. Şimdi sıra bende. Ferdi babadan 'Huzurum Kalmadı' dinliyor" notunu da yazan Y.D.’nin bu paylaşımı büyük tepki çekti.

Milli Eğitime şikayet ettiler

Muğla Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, bu öğretmen hakkında öğrencilerine kötü örnek olmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayette bulunduklarını, çocukları kimlere emanet ettiğimiz konusunda bir kez daha düşünmek gerektiğini, eğitimci denilen bu kişinin ciddi psikolojik sorunları olduğunu düşündüğünü, aklı başında olan bir insan kesinlikle böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

“Ben çekmedim”

Tepkiler sonrası açıklama yapan öğretmen Y.D., fotoğrafı kendisinin çekmediğini, başka yerden aldığını, espri olsun diye paylaştığını söyledi.