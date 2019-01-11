Eskişehirspor zor günler geçiriyor

Eskişehirspor, 18 Ocak'ta yapılacak seçimlerde de yöneticisini belirleyemezse kulüp kayyuma devredilecek.

Güncellenme 11 Ocak 2019 17:41

Eskişehirspor'da yönetimde belirsizlikler devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Kulüp geçici icra kurulu üyeleri düzenledikleri basın toplantısında son kez çağrıda bulundu. 18 Ocak’ta yapılacak kongrede yönetimin belirlenmemesi durumunda kulübe kayyum atanacağını belirten üyeler, şehrin ileri gelenlerinin biran önce Eskişehirspor'a sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Aday bulunmazsa kayyum atanacak

Konuyla ilgi açıklama yapan Eskişehirspor Tribün Lideri Murat Diri, dağılma süreci yaşadıklarını, 18 Ocak’taki seçimlerde aday bulunamaması durumunda Eskişehirspor’un kayyuma devredileceğini belirtti.

Ligden düşerse alacaklılar da zor durumda kalır

Diri, Eskişehirspor’un alt liglere düşmesi durumunda herkesin alacağının bir kuruşunu dahi alamayacağını, küme düşmesi durumunda alt liglerde hiçbir geliri olmadan mücadele edeceğini, Eskişehirspor taraftarlarının da mücadeleden asla vazgeçmeyeceği ifade etti.

Herkesi imza vermeye davet ettiler

İmzaları bir an önce toplayıp bir yönetim kurulu oluşturmak zorunda olduklarını belirten Diri, “18 Ocak'ta bir liste çıkmaması durumunda kulüp kayyuma devredilip tavsiyesi başlayacaktır. Bundan kimse vebal sahibi olmaması için herkesi imza vermeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.