Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dehşet dolu anlar!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenleyen bir kişi 4 akademisyeni öldürdü.

Güncellenme 05 Nisan 2018 15:57

Bir öğretim görevlisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın yakalandığı belirtildi.

4 kişiyi öldürdü

Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'nde bugün saat 15.00'te saldırı düzenleyen şüpheli araştırma görevlisi, dehşet saçtı. Kampüste büyük panik yaşanırken, açılan ateş sonrası 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı nedeni bilinmiyor

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen Volkan Bayar'ın bu saldırıyı neden düzenlediği henüz bilinmiyor. Bayar, fakülte binasının 3. katındaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Öğrenciler şok yaşadı

Polis saldırganı sorgulamak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

Çok sayıda polis ve sağlık görevlisi olay yerine gitti

Saldırı sonrası kampüse çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Rektörden açıklama

Saldırı sonrası açıklama yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, düzenlenen silahlı saldırı sonrası ölenlerin sayısının 4 olduğunu, saldırıyı düzenleyen kişinin Volkan isminde bir araştırma görevlisi olduğunu, dekan beyin odasına girdiğini, dekanın tesadüfen orada olmadığını, Fatih isimli öğretim görevlisini vurduğunu, daha sonra dekan yardımcısı ve iki araştırma görevlisini daha vurduğunu, daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçiler tarafından takip edildiğini, biraz ilerde polis tarafından yakalandığını, durumun bundan ibaret olduğunu, şu anda 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rektör ayrıca, "Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun" dedi.