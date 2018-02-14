Eski vekilden çok konuşulacak FETÖ itirafları

AK Parti eski Burdur Milletvekili Yıldırım'ın FETÖ itirafları gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 14 Şubat 2018 17:21

FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan AK Parti eski Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın yargılanmasına SEGBİS üzerinden devam edildi. Ağlayarak kendini savunan eski vekil bomba itiraflarda bulundu.

İki kez kredi çekmiş

Bank Asya'dan kredi çekerek Burdur ve Ankara'da ev satın aldığını itiraf eden vekil, bankadan iki kez kredi çektiğini, Gülen'in talimatı ile para yatırmadığını, kredilerini ödediğini söyledi.

FETÖ programlarına katılmış

İstifa ettikten sonra bir dönem FETÖ'nün bazı programlarına katıldığını söyleyen Hasan Hami Yıldırım, Milli Güvenlik kararlarının alındığı dönemde istifa ettiğini, 50 yıldır bulunduğu çevreden bir hafta içinde dışlandığını, bu kadarı beklemediğini ve bir anda ortada kaldığını söyledi.

"Aytılmak isteyenlere merhametsiz davranıyorlar"

Kendisinin paralelcilikle suçlandığı dönemin o zamana denk geldiğini belirten eksi vekil FETÖ hakkında, "Ayrılmak isteyenlere o kadar merhametsiz, o kadar aşağılayıcı bir durum takınılıyor ki ben bunu gördüm. Bir hafta içinde en yakın arkadaşlarım bir anda ilişkisini kesti. Böyle bir ortamda eleştirilerde bulundum. Doğru bulmadığım hususları açıkça dillendirdim. Fetullahçıların programlarına katılmam da bu dönemde oldu. Yokluğa teslim ediliyorsunuz. Doğrusu o dönem işime geldi. O programlarda kendimi gösterme imkanı buldum. Onun dışında seslenecek bir yer bırakılmıyor" ifadellerini kullandı.

Faaliyetlerine işine geldiği için katılmış

Yıldırım, O dönemde FETÖ ile ilgili eleştirilerin olduğunu, bu eleştirilerin daha çok hükümet tarafından yapıldığını, kendisinin pragmatist olduğu için bunları gözardı ettiğini, işine geldiği için FETÖ programlarına işine geldiği için katıldığını, FETÖ'nün cemaat görüntüsü altında bir çete olduğunu bilemeyeceğini, o günü şartlarındaki izlenimlerle hareket ettiğini, şimdiki bilgilere sahip olmadığını, FETÖ üyesi olmadığını ve olmayacağını, MGK kararlarından sonra hiçbir açıklamalarına katılmadığını, ne geçmişte ne de sonrasında bu kişilerle bir bağının olmadığını, kendisinin geçmişinin belli olduğunu ve her şeyinin açık olduğunu beyan etti.

Tutukluğunun devamına karar verildi

Kaçmadığını belirten eski vekil, soruşturmayı öğrenince teslim olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, eski vekilin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Zeyid Aslan, tanık olarak dinlecek

AK Parti Milletvekili Zeyid Aslan'ın tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, davayı 24 Mayıs'a bıraktı.