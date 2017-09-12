Eski Tuğgeneral Sönmezateş: Şu anda herkes salağa yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davanın sanıklarından eski Tuğgeneral Sönmezateş, "Şu anda herkes inkar ediyor, salağa yatıyor."

Güncellenme 12 Eylül 2017 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının altıncı oturumunda, suikast girişimini planlamak ve yönetmekle suçlanan tutuklu sanık eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e esas hakkında savunma yapması için söz verildi. Sönmezateş, yargılanan generaller içinde 15 Temmuz'la ilgili tek sorumluluk alanın kendisi olduğunu savundu.

FETÖ'cü olmadığını öne süren sanık, sosyal demokrat düşünceye sahip, Atatürk ruhuna inanan, Atatürkçü birisi olduğunu söyledi. Sanıklardan eski başyaver Ali Yazıcı ile darbe girişimi günü görüşmediğini iddia eden Sönmezateş, "Ali Yazıcı ile görüşmüş olsam bugün burada olmazdım. Ali Yazıcı'nın söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Sağlıklı düşünebildiğine inanmıyorum" dedi.

Darbe girişiminden 13 ay sonra yakalanan sanık Özcan Karacan'ı hayatı boyunca hiç görmediğini ileri süren Sönmezateş, "Hiçbir Kara Havacılık unsuruyla telefonda görüşmedim. 'Vur' emirlerini veren bu adam, çarşamba günü neden İzmir'e geldi, ne görüştü Bu adam süzme FETÖ'cü. Kimle görüştü Sanıklardan Zeki Göçmen ve Murat Dağlı ile mi görüştüler, ne konuştular merak ediyorum. Bizden önce birilerinin gelmiş olması bizi kurtarmaz ama ben neler olduğunu anlamak ve bilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu anda herkes inkar ediyor, salağa yatıyor"

"Ben tuzağa düşürüldüm, ekibim de tuzağa düşürüldü" iddiasında bulunan Sönmezateş, savunmasına şöyle devam etti: "İzmir'e gitmişken neden Ankara'ya gittim Birileriyle telefonla görüşüp hesap sormak istedim. O gece evimde uyuyup iş yerime gittim. Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay'ı arayıp telefonla birileriyle görüştüm, hesap sormak için. 'Teslim ol' dediler. Ben inandığım için bu işin içindeydim. Kandırılmışım. Şu anda herkes inkar ediyor, salağa yatıyor. Havacı generalin bu kadar insanı hareket ettirmesi mümkün değil. Kralın peşinde kimse yok. Bu kadar adamı kim organize etti?

Darbe girişimi iyi ki başarılı olmamış ve verdiği emirlerin arkasında duramayan insanlar başa geçmemiş." Suikast girişiminin planlayıcı olmak ve ekibi koordine etmekle suçlandığını hatırlatan Sönmezateş, "Operasyonun baştan beri planlayıcısı olsaydım, başarılı olunamayacağını söylerdim. Baştan beri planlayıcısı olmadığım için bu tuzağa düştüm. Emri veren adamın geçmişi ve referanslarına güvenerek bu işe girdim" iddiasında bulundu. Ankara'daki bir villada darbe planlarının yapıldığı toplantıya katılmadığını iddia eden Sönmezateş, 6-9 Temmuz tarihleri arasında nerede olduğunu devletin bildiğini savundu.

FETÖ'cü bir firmaya kendi imzasıyla para aktarılmasını kabul eden Sönmezateş, bu rakamın söylenenin 4 katı yani 20 milyon dolar olduğunu söyledi. Sanık Sönmezateş, "Hava Kuvvetleri Komutanı 'Benim bu paradan haberim yok' diyorsa ve devletin böyle idare edildiğine inanılıyorsa 'tamam' diyorum" dedi. "Pensilvanya'dakini niye koruyayım? Erkek gibi gelsin savunmasını versin" diyen Sönmezateş, "Birileri ve ailem zarar görecek diye söylemek istediklerimin hepsini söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.