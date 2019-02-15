Eski sevgilisini rehin alan adam, bir polisi şehit etti

Uşak'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan bir şüpheli olaya müdahale eden polis memurunu şehit etti.

Güncellenme 15 Şubat 2019 14:29

Uşak’ta bir kişi, bu sabah birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. Olayın çevredekiler tarafından ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis gören şüpheli ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar bir polisin göğsüne isabet etti. Vurulan polis, olay yerinde şehit oldu. Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak hayatını kaybetti.

Olay bu sabah 06.00’da Uşak’ın Banaz ilçesinde yaşandı. Daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin alan bir kişi, olaya müdahale için bölgeye gelen polis memurlarından 37 yaşındaki Mehmet A.’yı şehit etti. Açılan ateşe polisin de karşılık vermesi sonucu şüpheli de hayatını kaybetti.

Polisi şehit eden şüpheli vuruldu

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıkan şüphelinin birlikte yaşadığı kadını rehin aldığı ihbarı üzerine polis olay yerine intikal eden polislerinden Mehmet A.’ya rehin alınan kadının kızı kapıyı açtı. İçeri giren polis Mehmet A., olaya müdahale edince kadını rehin alan zanlı tarafından göğsünden vuruldu. Polis memuru Mehmet A. olay yerinde şehit olurken, bunun üzerine eve giren diğer polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.