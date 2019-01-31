Eski Pentagon yetkilisinden skandal ifadeler!

Sosyal medyadan sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savuran Rubin, yine skandal paylaşımlarda bulundu.

Güncellenme 31 Ocak 2019 23:00

Sürekli sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimini önceden bilen eski Pentagon yetkilisi Neo-Con yazar Michael Rubin, yine skandal bir paylaşımda bulundu. Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak onu iktidardan düşürmeyi savunan paylaşımlar yaptı.

Rubin, ölümle tehdit açıklamaları yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının infazla son bulacağını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hadsiz sözler

Skandal ifadeler kullanan Rubin, “Erdoğan ne hapse atılan ilk Türk devlet adamı olacak ne de idam edilen ilk Türk lider olacak. Menderes davasında ne darbe ne de infaz haklıydı. Menderes masumken Erdoğan birçok durumda suçludur. Menderes suçsuzken, diğer tarafta yolsuzluk, savaş suçu, etnik temizlik, terör destekçiliğine dair birçok emsal vardır. Bu Erdoğan'ın infaz edilmesini mantıklı yapmıyor tabii. Erdoğan'ı infaz etmek yeni yetişecek Türk siyasetçileri aynı kutuplaşmaya ve aynı huzursuzluğa mahkum edecek” ifadelerini kullandı.