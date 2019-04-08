Eski ÖSYM başkanına FETÖ gözaltısı!

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 34 kişinin arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Nisan 2019 14:32

ÖSYM'ye yönelik düzenlenen FETÖ soruşturmasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de bulunuyor.

34 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ilde operasyon

Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.