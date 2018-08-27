Eski NATO'cudan ABD'ye Türkiye uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye için attığı tehdit dolu tweetler ülkesinde de büyük tartışmalara neden oldu.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 11:58

NATO'nun eski Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Amiral James Stavridis yaptığı açıklamada, rahip Andrew Brunson krizinin ancak diplomatik yollarla çözülebileceğini, Trump'ın Brunson konusunda adımlar atarken Türkiye'nin NATO ittifakı için öneminin gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

Stavridis, Türk ordusunun Afganistan'dan Libya'ya kadar NATO'ya yaptığı katkılarının büyük olduğunu, bu soruna bir numaralı çözümün Türkiye'ye bir büyükelçi atamak olduğunu, hala orada bir elçi olmadığını, bu meselenin diplomatik bir şekilde çözmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'dan ayrılması ihtimalini yüzde 10 gördüğünü belirten Stavridis, bu olasılığın tartışılmasının kendisini şoka uğrattığını, bunun oldukça kaygı verici bir gelişme olacağını, Türkiye'nin son günlerde Rusya ile yakınlaşmasının endişeleri daha da artırdığını ifade etti.

Türkiye'nin NATO'dan ayrılmaması için gerekçeleri sıralandıran Stavridis, "Birincisi kapasitesi. Türkiye, NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip. İkincisi jeopolitik açıdan en sorunlu bölgenin sınırında oturuyorlar. Üçüncüsü sembolik olarak, bugüne dek çok önemli bir şekilde öne çıkacak bir ülke NATO'dan ayrılmadı. Bu NATO için felaket olur” dedi.