Eski MHP'liden Akşener'e zehir zemberek sözler

MYP Genel Başkanı Yılmaz, İyi Parti'deki Koray Aydın ve Akşener arasındaki gerginliği değerlendirdi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 15:39

MYP Genel Başkanı Reyiz Yılmaz, İyi Parti’de yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Akşener’in halkta karşılığı yok

Meral Akşener'in Koray Aydın tarafından ortaya konulan teşkilat başarısını kabullenemediğini söyleyen Yılmaz, Akşener'in hedefindeki ismin Koray Aydın olduğunu, kendisi ve yakın çevresi Kocaeli ile İzmir ekibi alınacak parti yardımı başta olmak üzere parti de kontrolü elde tutmak için Koray Aydın’ı saf dışı etmek istediklerini, Akşener’in halka karşılığı olan biri olmadığını, kendisine ilgi varmış gibi senaryo ile evine insan toplattığını, bunun eski Doğru Yol geleneği olduğunu, amacının geri gelerek partiyi dizayn etmek olduğunu söyledi.

Türk milletinin hayrına bir iş çıkmaz

Yılmaz, Akşener’in güya dönmem ayrıldım mesajları ile kendisine bir ilgi var görüntüsü sağlayarak amacı olan ekibi ile parti egemenliğini sağlamak istediğini, buradaki tek hedefin açık ve net olarak Koray Aydın olduğunu, Aydın’ın oradan ayrıldığı an ortada bir parti kalmayacağını, Akşener ile ekibi alınacak yardım üzerine oturacağını, buradan Türk milletine hayrı olacak bir iş çıkmayacağını belirtti.

Aydın, Bahçeli’yi yuhalatmaz

Koray Aydın'ın ülkücü olduğunu söyleyen Yılmaz, Bahçeli için Koray Aydın tarafından yuhalatmaya yönelik bir kelime çıkmayacağını, Aydın’ın bütün ömrünü MHP içinde geçirdiğini, bir kurucu kişilik ve aktör olarak yılların geleneğinden kalma bir alışkanlığı refleks olarak kullandığını ileri sürdü.

Akşener, lider değildir

Yılmaz, Akşener’in mevcut oluşumda lider olmadığını, teşkilat hareketinin liderinin Koray Aydın olduğunu, Aydın katılmadan önce 30 kişi bir araya gelip partileşmeyi beceremediklerini, Aydın’ın doğal lider olduğunu ve ahlak dışı bir şekilde hedefe koyulduğunu söyledi.

Akşener grupçudur

Akşener ve ekibi konusunda Koray Aydın’ı uyardığını vurgulayan Yılmaz, Akşener’in grupçu olduğunu, Koray Aydın’ın en başından kendisinin de güçlü bir ekibi olması gerektiğini kendisine hep söylediğini, 2009 yılında MHP çatısı altında Genel Başkanlığa Adaylık süreci yaşarken değişim hareketini isteyen ilk isim olduğunu, o dönemde bugünkü Akşener ve ekibinin Bahçeli için elbise yırttığını, MHP çatısından ihracı için borazancılık yaptıklarını, şu an ise aynı isimlerin Koray Aydın’ı laf arasında söylediği sözle alakalı yaygara kopartmalarının tam bir komedya olduğunu belirtti.