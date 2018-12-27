Eski kimlikler 2019'da da kullanılabilecek mi?

Kimlik kartları, pasaport ve ehliyetlerin yenilenmesi hakkında çıkan haberler doğru mu?

Güncellenme 27 Aralık 2018 10:24

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; son günlerde sosyal medyada ve basın yayın organlarında çıkan 2019’da pasaport, kimlik kartı ve ehliyet kartında yüksek artışlar olacağı, yeni yıl itibarıyla eski kimlik kartlarının geçerli olmayacağı, ehliyet değişimi için sağlık kurulu raporu isteneceği haberlerinin asılsız olduğunu belirtildi.

Değişiklik söz konusu mu?

Bahsi geçen haberin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada; kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesinin değerli kağıt ve harç bedellerinde her sene olduğu gibi 2019’da da güncelleme yapılacağı, şu an kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacağı, ehliyetler için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği açıklandı.

Öte yandan, vatandaşların söz konusu haberlere itibar etmemesi istenildi.