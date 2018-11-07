Eski İstanbul Valisi Mutlu, FETÖ'den tutuklandı!
Eski İstanbul Valisi Mutlu'ya FETÖ'ye üye olmak suçundan verilen ceza onandı. Teslim olan Mutlu, Edirne cezaevine konuldu.
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’ya FETÖ’nün mülkiye yapılanması kapsamında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanandı Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.
Edirne cezaevine konuldu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada, yerel mahkemenin "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Mutlu’ya verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezayı onadı. Mutlu, avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesi’ne giderek teslim oldu.
İnfaz savcılığındaki işlemler sonrası Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.