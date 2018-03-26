Eski futbolcunun ölümü yürek burktu!

Eski futbolcu Yaşar Yıldırım Trabzon'da bir kaldırımda yürürken başına bir mermer parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güncellenme 26 Mart 2018 14:39

Eski futbolcu 55 yaşındaki Yaşar Yıldırım'ın başına Trabzon'dan kaldırımda yürürken tadilatta olan çevredeki bir apartman dairesinin balkonundan düşen mermer parçaları isabet etti. Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2. kattan düştü

Habere göre olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Çevrede bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkon kısmında yer alan mermer parçaları düştü. Binadan düşen mermer parçalarından bir kısmı o sırada kaldırımda yürüyen, geçmişte farklı futbol kulüplerinde kalecilik yapan Yaşar Yıldırım'ın başına isabet etti.

Kurtarılmadı



Aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek tadilatta olan apartman dairesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Yaşar Yıldırım kimdir?

Hayatını kaybeden eski futbolcu Yaşar Yıldırım evli ve 3 çocuk babasıydı. Trabzon'un köklü kulüplerinden İdman Ocağı'ndan yetişip, profesyonel olarak Hopaspor, Fatsaspor, Sivasspor, Muşspor ve Telekomspor'da kalecilik yaptı. Yıldırım, Trabzonspor'da da 6 sezon kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Yıldırım ardından Tokat, Adıyaman, Giresun gibi birçok takım ile en son Adanaspor'da kaleci antrönörlüğü görevlerinde bulundu.



