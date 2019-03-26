15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz'in cezası belli oldu.

Güncellenme 26 Mart 2019 12:19

15 Temmuz hain darbe girişimi ile başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün futbol yapılanması kapsamında yargılanan Demiriz, hakkında karar çıktı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmail Demiriz ve avukatı hazır bulundu.

Demiriz kendini böyle savundu

Mahkemenin, son savunmasını sorduğu Demiriz; suç olduğunu, 41 kez milli forma giydiğini, Türk bayrağını hakkıyla taşıdığını söyledi.

Allah'ı ve peygamberi insanlara anlattığını söyleyen Demiriz, "Benden nasıl terörist olur" dedi ve son olarak beraatini talep etti.

Cezası belli oldu

Mahkeme, sanık Demiriz’i FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan yurt dışı yasağının devamına da hükmedildi.

Davanın geçmişi

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu. Mahkeme, 13 Şubat tarihli duruşmada her üç sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Sanık İsmail Demiriz'in esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için duruşması ertelenmişti.