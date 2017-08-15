Eski dünya şampiyonu bisikletçi hayatını kaybetti

Eski olimpiyat ve dünya şampiyonu Avustralyalı bisikletçi Stephen Wooldridge, 39 yaşında hayata veda etti.

Güncellenme 15 Ağustos 2017 23:29

Avustralya Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bisiklet sporuna önemli katkılar veren Wooldridge'in henüz 39 yaşında hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2004 yılında düzenlenen olimpiyatlarda altın madalyası, 2002, 2003, 2004 ve 2006'da ise dünya şampiyonlukları bulunan Avustralyalı sporcunun, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilendi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, faal spor hayatından emekliye ayrılmasının ardından ulusal ve uluslararası bisiklet federasyonlarda görev almaya devam eden Wooldridge'in, son dönemlerde zihinsel sağlık sorunları yaşadığı ve hayatına son vermesinden şüphelenildiği belirtiliyor.

AA