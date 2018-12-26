Eski danıştay üyesi Gülen'i "Peygamberimiz" diye kaydetmiş!

Eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir'in FETÖ elebaşı Gülen'in videosunu bilgisayarına "Peygamberimiz" adıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 17:50

FETÖ davasında itirafçı olan ve bu kapsamda etkin pişmanlıktan yararlanan daha sonra tahliye olan eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir'in, bilgisayarından örgütün elebaşı Fethullah Gülen’in fotoğrafının "Peygamberimiz" adıyla kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Yeniden tutuklandı

İtiraf içeren ifadelerini duruşmada değiştiren Eyidemir’in yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Yargı mensupları yeniden hakim karşısında

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası meslekten atılan yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan ve tahliye olan eski Danıştay Üyesi Hamza Eyidemir hakim karşısına çıktı.

İtiraf ettiği beyanları reddetti

Daha önce itirafçı olan Eyidemir savunmasında, itiraf içeren beyanlarını reddetti. Soruşturma aşamasındaki bazı beyanlarının, ifadesini alan savcı tarafından değiştirildiğini öne süren Eyidemir, suçlamaları kabul etmedi.

Elebaşını "Peygamberimiz" şeklinde kaydetmiş

Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu. Dağ, sanığın bilgisayarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait video ve fotoğraflar ile Gülen'i öven yazı ve slaytların bulunduğunu, örgüt elebaşı Gülen'in "Peygamberimiz" şeklinde kaydedildiğinin belirlendiğini söyledi.

Evinde bulunan belgeleri de reddetti

Bunun üzerine söz alan Eyidemir, bu belgelerin kendisine ait olmadığını, belgelerin yaklaşık 10 yıl önce evine gelen kayınbiraderine ait olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Dağ, belgelerin ele geçirildiği belleğin sanığa ait fotoğraf makinesinden çıktığını belirterek, "Bu fotoğraf makinesi de mi kayınbiraderinize ait?" diye sordu. Eyidemir ise bunu hatırlamadığını savundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Hamza Eyidemir'in tutuklanmasına karar verdi.