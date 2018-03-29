Eski başyaver herkesi böyle fişlemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve FETÖ sanığı eski albay Yazıcı'nın isim isim herkesi fişlediği ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Mart 2018 17:13

15 Temmuz hain darbe girişimiyle birlikte tasfiye olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri ve FETÖ sanığı eski albay Ali Yazıcı'nın bazı isimleri fişlediği ortaya çıktı.

El yazısı ele geçirildi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu davanın sanıklarından Yazıcı'nın evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla hazırladığı belgeler ele geçirildi.

Erdoğan’a yakın kişileri fişlemiş

17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasına kriminal incelemenin ardından eklenen belgede, Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın kişileri fişlediği ortaya çıktı.

Herkesin karşısına notlar düşmüş

El yazısı ile yazılan notlarda yaver Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki bazı isimleri fişlediği ve aldığı notlarda karşılarına "Dikkat et, patavatsız, iyi çocuk, çok temiz adam, İskenderunlu Alevi, çok tehlikeli ve sessiz-sakin" yazdığı dikkati çekti.

Darbe girişiminin planlanmasında önemli görev aldı

Darbe girişiminden sorumlu "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında yer alan Yazıcı'nın, 15 Temmuz'un planlanmasında önemli bir rol aldığı, darbe girişiminden bir gün önce Başyaverlik binasının açık olması emrini verdiği, Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın vereceği emirlerin kendi emri gibi kabul edilerek yerine getirilmesini söylediği belirtildi.

Erdoğan’ın yerini tespit etmekle görevliydi

Yazıcı'nın darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine öğrenmek ve bu bilgiyi darbecilere iletmekle görevli olduğu iddia edildi. Yazıcının darbeden bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldiği belirtildi.

Yazıcı'nın darbe girişiminin başladığı sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmeleri için yaverleri görevlendirdiği belirtildi.

Dava birleştirilmişti

19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava Yazıcı'nın davası "yurtta sulh konseyi" üyelerinin yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davayla birleştirilmişti.