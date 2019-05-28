Eski bakan, Ziraat Bankası'nın yeni başkanı oldu!

Vakıfbank'ın yönetim kurulu başkanlığına Abdulkadir Aksu getirilirken, Ziraat Bankası'nın başına da eski bakanlardan Faruk Çelik getirildi.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 11:08

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın genel kurulları dün gerçekleşti. Bu kapsamda önemli görev değişiklikleri oldu.

Son olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Faruk Çelik kimdir?

17 Ocak 1956 Artvin Yusufeli doğumlu olan Çelik, 21, 22 ve 23. dönemde Bursa, 24. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

60, 61 ve 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Öte yandan, Abdulkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mevlüt Uysal Halkbank yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti.