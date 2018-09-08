Eski bakan Akdağ'ın oğluna sıra dışı düğün!

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın oğlu ‘Kayı düğünü’ ile dünya evine girdi.

Güncellenme 08 Eylül 2018 17:39

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın oğlu ‘Kayı düğünü’ ile evlendi. Fatih Sultan Mehmet’in hayata gözlerini yumduğu yer olarak bilinen Hünkar Çayırı’nda gerçekleşecek olan düğün için Kocaeli’ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programının iptal olduğu öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleşecek düğüne, Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

Gülşah İstif ile Muhammed Akdağ’ın davetiyesinde düğünün ovada, çadırlar kurularak oluşturulan bir alanda yapılacağı belirtilmiş ve at binilip, ok atılacak davete isteyen konukların “dönem kıyafeti” ile katılabileceği belirtilmişti. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter’da düğünden kısa bir video paylaştı.

AK Parti milletvekilleri de düğündeydi

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ'ın düğünü Gebze'de, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği Hünkar Çayırı'nda yapıldı. Düğüne TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kayı Boyu’ndan ilham alındı

13'üncü yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alınarak düzenlenen oba düğünü çayırda açık havada ve şenlikler eşliğinde yapıldı. Çadırda yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturuldu. Düğün sonrası davetliler at binip ok attı. Bazı davetliler de düğün törenine döneme uygun Kayı Boyu kıyafetleriyle katıldı. Düğün basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

“Nikah geçmişten değerleri yansıtıyor”

Nikahın geçmişten değerleri yansıtan bir nikah olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Biz birçok nikaha ve düğüne katılıyoruz. Ama bu nikah merasimi ilk defa yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz geçmişimizden değerleri yansıtan önemli bir nikah. Eminimin ki hepimizin aklında hatırasında iz bırakacak bir etkinlik. Ben ve çalışma arkadaşım Recep Akdağ, hanımefendiye, dünürlerine teşekkür ediyorum. Bize böyle bir tecrübeyi yaşattıkları için. Değerli misafirler evlilik önemli bir karar, önemli bir yol ve önemli bir yolculuk. Gülşah ve Muhammed bu yola başladılar. Uzun ince bir yol, ben böyle tabir ediyorum. Ama arkasından da diyorum ki geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı bu yolu sizin uzun duble yol haline getirdi. O yüzden de yolunuz pek zor olmayacak ama bazı güçlükleriniz tabii ki olacak. Zorlukları paylaşarak aşacaksınız, sevinçleri paylaşarak artıracaksınız. Samimiyetle, sevgiyle, sadakatle bu yolculuğu sürdüreceksiniz. Evlatlarımızın tahtını bizler yapabiliriz ama bahtını yapamayız. Rabbim bu iki gencin bahtını açık eylesin" dedi.

“Kılıç ve kalkanını bırak, eşine itaat et, rahat ol”

Damada eşine itaat etmesi yönünde tavsiyelerde bulunan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhammed evliliğin sırrını biliyorsun değil mi? Kılıç kalkan giymekle olmaz. Kılıç ve kalkanını bırak, eşine itaat et, rahat ol. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Sizlerden memleketini, bayrağını seven, dinin de nesiller yetiştirmeyi Rabbim nasip eylesin. İki cihan saadeti versin. Uzaktan ve yakından bu mutluluğa ortak olan herkese ve her iki aile adına şükranlarımızı sunuyor. Hayırlı olmasını diliyorum. "