Eşine "gülüm" diyen arkadaşının boğazını kesti

Niğde'de eşine "gülüm" dediği için arkadaşının boğazını kesen katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Güncellenme 07 Ocak 2019 12:45

Niğde’de eşine “Gülüm” dediği için tartıştığı arkadaşının boğazını keserek öldürdüğü için yargılanan Mehmet Emre Korkmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eşine sarkıntılık etmiş

Katil zanlısı arkadaşının, eşine 'Şunu doldurur musun gülüm' dediğini, sarkıntılık ettiğini kendi gözleri ile gördüğünü, öldürme kastı olmadığını söyledi.

Birlikte içki ve esrar içmişler

Mahkemede savunma yapan Korkmaz, evde beraber içmeye başladıklarını, bu sırada esrar da çektiklerini, yanındaki arkadaşının eşine 'Şunu doldurur musun gülüm' dediğini, maktulün eşine sarkıntılık ettiğini gözleri ile gördüğünü, öldürme kastı olduğunu, ölümle tehdit edildiğini, polise teslim olduğunu ifade etti.

Ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme Korkmaz’a, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, taşıdığı bıçaktan dolayı da 9 ay ve bin lira para cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.