Eşinden şiddet gören Habertürk spikerinin bebeği düştü!

Habertürk spikeri Benan Kepsutlu, eşine boşanma davası açtı. Kepsutlu'nun mahkemeye verdiği dilekçede kan donduran ifadeler yer aldı.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 11:04

Habertürk spikeri Benan Kepsutlu, geçen yıl hayatını birleştirdiği İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’den boşanmak için dava açtı. Dilekçesinde eşinin kafasına silah dayadığını belirten, boşanması durumunda ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Nikahtan üç ay sonra görevden alınarak müdüriyet emrine çekilen Özgür Taşdemir, Kepsutlu’nun iddiaları üzerine açığa alındı.

Benan Kepsutlu’nun avukatı açtığı davanın dilekçesinde, müvekkilinin, evlendiği günden beri eşinden psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet gösterdiği, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle çoğu zaman programlara çıkamadığı, öğretim görevlisi olduğu kurumda da derslere giremediği, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu, kolu kırılan müvekkilin koluna hastanede platin takıldığı, müvekkilin gördüğü şiddet nedeniyle bebeğinin karnında öldüğü, bebeğin 4 aylık olması nedeniyle ancak kürtaj yoluyla alındığı, hasta yatağında darbedildiği, kocasını saçlarından tutarak kolundaki serum girişini çıkartmaya çalıştığı, koruma kararı çıktıktan sonra müvekkili tehdit etmeye devam ettiği, mesaj atmaya, aramaya devam ettiği belirtildi.

Dilekçede ayrıca, “Davalının 1 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 20 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini ve mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz” denildi.