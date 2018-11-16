Eşinden boşanmak istemedi, FETÖ'cü diye ihbar etti

İzmir'de eşinden boşanmak istemeyen bir kadın kocasının evine FETÖ kitapları koyup ihbar etti. Talihsiz adam bu yüzden 6 ay hapis yattı.

Güncellenme 16 Kasım 2018 10:17

İzmir’de yaşanan olay akıllara durgunluk verecek cinsten. Ev hanımı Gülcan A., kendisini boşamak isteyen iş insanı eşine tuzak kurdu ve FETÖ’cü diye ihbar etti. FETÖ ile bir bağı olmayan talihsiz adam altı ay suçsuz yere hapis yattı. Rüstem A. isimli şahıs serbest kalınca ilk iş olarak karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı hamle yapan Gücan A. İse eşinin kendisini aldattığı iddiası ile 100 bin TL maddi, 250 bin TL manevi toplam 350 bin TL’lik tazminat davası açtı. Öte yandan Gülcan A. Kendisine aylık üç bin TL nafaka verilmesini de istedi.

Yeni Asır'ın haberine göre, Gülcan A.’nın taleplerini kabul etmeyen mahkeme, çiftin boşanması yönünde karar verdi.

Avukattan önemli açıklama

Rüstem A.'nın avukatı Metin İnan, hiçbir gerekçenin müvekkilinin cezaevinde geçirdiği 6 ayı geri vermeyeceğini, çekişmeli boşanma davası olan eşlerin, problem yaşayan iş ortaklarının veya rakip olan kişilerin FETÖ ihbar ve şikayetleri değerlendirilirken, daha dikkatli davranılması gerektiğini, bu açıdan kararın son dönemde moda olan asılsız ihbarlarla kişilerin FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden suçlanmasının önüne geçecek emsal bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Boşanma davası açtı

Buca’da oturan Gülcan A., Rüstem A. ile görücü usulü ile tanışarak 2016’da evlendi. 4 ay evli kana çift, bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başladı. Rüstem A. evi terk ederek boşanma davası açmak için avukatına başvurdu.

F serisi yerine E serisi dolar

Eşinin kendisini boşayacağını öğrenen Gülcan A. ise şeytani bir plan yaptı. Gülcan A. eşi ile oturduğu eve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in kitaplarını, dergilerini ve bir de örgüt üyelerinde bulunan 'F' serisi dolar bulamayınca 'E' serisi 1 ABD dolarını koyup, polise eşinin FETÖ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Eşinin iftirası olduğunu kanıtladı

İhbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kalan Rüstem A. ihbarcısının boşanmak istemeyen eşi Gülcan A. olduğunu öğrendi ve bunu kanıtlayarak cezaevinden çıktı.