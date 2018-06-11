Eşinden boşanan Mustafa Sandal, böyle görüntülendi

Mustafa Sandal, boşanmasının ardından ilk kez Paris Hilton'la sahneye çıktı.

Güncellenme 11 Haziran 2018 16:13

Geçtiğimiz günlerde eşi Emina Jahoviç'ten boşanan Mustafa Sandal, sürpriz bir şekilde Paris Hilton ile birlikte podyuma çıktı. Hilton podyumda yürürken, Mustafa Sandal da ona şarkı ve dansları ile eşlik etti.

Sempatik tavırlar sergiledi

Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi organizasyonunda baş manken olarak podyuma çıkan dünyaca ünlü model ve iş kadını Paris Hilton, sempatik tavır ve yürüyüşü ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Üç kıyafet değiştirdi

Defile boyunca üç kıyafet değiştiren Paris Hilton, önce kırmızı bir trençkot ve kırmızı diz üstü çizme, ardından yüksek bel mini bir çan etek ve bralet, finalde ise tüm modellerle birlikte aynı kıyafeti giyerek podyuma çıktı.

Mustafa Sandal’la sahneye çıktı

Defilenin ikinci kısmına geçerken Paris Hilton'un ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile podyuma çıkması izleyenlerde büyük coşku uyandırdı.

Sandal’ın dans gösterisi beğeni topladı

Mustafa Sandal'ın son albümünde yer alan "Ben Olsaydım" şarkısında yürüyen Paris Hilton'un eğlendiği yüzünden okunuyordu. Mustafa Sandal ise eşsiz sahne performansı ile Paris Hilton'u kendine hayran bıraktı. Boşanmasının ardından ilk kez sahne alan Sandal, Paris Hilton ile birlikte podyuma çıkması ise birçok kişiye sürpriz oldu.