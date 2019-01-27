Eşi, Emre Aşık'ı FETÖ'cü olduğu iddiası ile polise ihbar etti

Eşi ile boşanma arifesinde olan Yağmur Aşık, eski milli futbolcu Emre Aşık'ı FETÖ'cü olduğu iddiası ile polise ihbar etti.

Güncellenme 27 Ocak 2019 22:42

Eşi ile boşanma kararı alan eski milli futbolcu Emre Aşık, bomba bir iddia ile gündeme geldi. Boşanma arifesinde olduğunu eş Yağmur Aşık, eski futbolcunun FETÖ’cü olduğu iddiası ile polis merkezine ihbarda bulundu.

2012’de Fransa’da evlendiler

Fransa’da 3 Haziran 2012’de evlenen çift, 12 Kasım 2018’de evliliklerini bitirmek için mahkemeye başvurdular. Eş Yağmur Aşık anlaşma boşanmadan vaz geçip nafaka talep ettiği yeni bir dava açtı.

Yağmur Aşık anlaşmalı boşanmadan vaz geçti

Evlilik birliğinin bozulduğu gerekçesi eşi Yağmur Aşık’a boşanma davası açan Emre Aşık, boşanma protokolünü de mahkemeye sunmuştu. Bahsi geçen protokolde iki tarafından birbirlerinden maddi ve manevi bir beklentilerinin olmadığı bilgisi yer almıştı ama Yağmur Aşık anlaşmalı boşanmadan vaz geçip nafaka almak için karşı dava açtı.

30 bin TL nafaka talep etti

Avukat Kahyaoğlu, Yağmur Aşık ve Emre Aşık'ın ayrı yaşadığını, Yağmur Aşık’ın çalışamadığını, üç çocuğuna dahi bakamadığını, müvekkili için 20 bin, çocuklar için de 10'ar bin TL tedbir nafakası istediklerini belirtti.

Çocukları göstermiyor iddiası

Emre Aşık'ın avukatı ise Yağmur Aşık'ın Bursa'ya gittiğini, çocukları babalarına göstermediğini söyledi.

Mahkeme kararı verdi

Mahkeme ise Emre Aşık’ın 10 aylık ve 2,5 ile 5 yaşlarında olan 3 çocuğu için aylık 5'er bin TL, Yağmur Aşık için de 10 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme, tarafların delil ve iddialara cevaplarını sunması için duruşmayı erteledi.