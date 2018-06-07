Eşi, Başbakan Yıldırım'a bu uyarıyı yapmış

Başbakan Yıldırım, Ağrı mitingi öncesinde eşinin vatandaş sıkıldığından dolayı az konuş uyarısında bulunduğunu itiraf etti.

Güncellenme 07 Haziran 2018 15:09

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler kapsamında Türkiye'yi gezip miting yapan Başbakan Binali Yıldırım itiraf gibi bir açıklama yaptı. Seçim atmosferi dolayısıyla liderlerin çalışmalarına hız verdiği süreçte, her lider neredeyse günde üç mitinge imza atıyor.

Ağrı mitingi öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, "Eşim bana sık sık 'konuşmanı uzun tutma, millet sıkılıyor' şeklinde nasihatte bulunuyor" itirafında bulundu.

"Eşinizle baş başa bir yemek en son ne zaman yediniz?" sorusuna Başbakan Yıldırım, "Ramazan'da henüz daha yemedik" yanıtını verdi.