Eser Yenenler, 'Yol Arkadaşım 2'de neden yok?

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazıp, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu ile birlikte rol aldığı “Yol Arkadaşım" filminin ikincisi çekildi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 13:13

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazıp, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu ile birlikte rol aldığı “Yol Arkadaşım 2” filminin galası yapıldı. Film hakkında açıklama yapan Büyükak, keyifli, komik ve aksiyonlu bir iş olduğunu, çalışmanın yorgunluğa değdiğini söyledi. Koç ve Büyükak, bu filmde de Yenenler'in hikâye gereği olmadığını söyledi.

Şaşı bakarsanız Eser’i görebilirsiniz

Serinin yeni filminde ilk filmdeki gibi Eser Yenenler’in olup olmadığı merak konusu olurken, İbrahim Büyükak "Filme şaşı baktığınızda Eser'i görebilirsiniz" diyerek espri yaptı.

Hikaye gereği rol almadı

Oğuzhan Koç ise, Eser Yenenler'in “Yol Arkadaşım 2” filminde hikaye gereği rol almadığını belirterek, “Eser bizim yanımızda, yöremizde, her yerimizde, konuya da çok hakim ama hikaye gereği bu filmde yok" dedi.