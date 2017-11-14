Esenyurt'ta gelin konvoyuna ateş açıldı

Esenyurt'ta gelin almaya gelen konvoya silahla saldırıldı, 7 kişi yaralandı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 18:57

Esenyurt'taki olay geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mihriban Üren ile Kaddafi Çetin'in en mutlu günü zehir oldu.

Düğün konvoyu gelin Mihriban Üren'i almak için evin önüne geldiğinde yan binanın çatısından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda gelin ve damadın akrabalarından 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırgan, ağabeyi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Düğün konvoyundakiler saldırganı linç etmek istedi. Saldırgan olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı. Yaralılar tedavi için hastalere götürüldü. Çiftin düğünü ertelendi.