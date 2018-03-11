"Eşek arısı" teröristlerin korkulu rüyası oldu!

TSK, terörle mücadelede kullandığı 'Eşek arısı drone'lar, dedektör köpekler, helikopter drone'lar teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Güncellenme 11 Mart 2018 13:17

METİ timleri, eşek arısı drone'lar ve dedektör köpekler sayesinde bulunan patlayıcılar, helikopter drone'larla imha ediliyor.

Teröristler amacına ulaşamıyor

Terör örgütlerin yol ve menfezlere tuzakladıkları patlayıcılar artık Mehmetçik için tehdit oluşturmuyor. TSK, kısa sürece önce teknolojinin son harikası dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan ve "Black hornet" adı verilen "Eşek arısı" drone, dedektör köpekler ve helikopter drone'lar ile birlikte teröristlerin kabusu haline gelen cihazı kullanmaya başladı. METİ timleri bu teknolojik cihazlarla bulunan patlayıcıları helikopter drone'a taktıkları aparatla üzerlerine fünye bırakarak, yaklaşmadan imha ediyor. Böylece hem teröristler hain amacına ulaşamıyor hem de can ve mal kaybı önleniyor.

Jandarma patlayıcıyı imha etti

Kato Dağı'nda görev yapan 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı METİ timi, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyeti sırasında, "Eşek arısı" ve dedektör köpek sayesinde menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcı buldu. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alan tim, "eşek arısı" ile inceleme yaptıktan sonra helikoter drone'la da bölgeyi taradı. Daha sonra drone'a bakır tel takarak patlayıcıyı böleden uzaklaştırırak uzakta imha etti.

Komutan süreci anlattı

Beytüşşebap ile Kato üs bölgesi arasında yol arama tarama faaliyeti icra ettiklerini söyleyen Tim Komutanı Astsubay Mikail Ersan, Ceviz Ağacı köyü mevkisinde bir adet kablo komutanı el yapımı patlayıcı envanterinde bulunan mayının köpekle tespit edildiğini, envanterde bulunan 'Eşek arısı' cihazı ile bölgenin havadan keşfi yapıldığını, drone ile bölgenin hakim bölgelerinin keşfi yapıldıktan sonra herhangi bir tehdit unsurunun bulunmaması üzerine kontrollü bir şekilde el yapımı patlayıcının olduğu bölgeye yaklaştığını, geliştirilen drone'un altına bakır tellerden yapılan aparata, personel bölgeye yaklaştırmadan patlayıcıya müdahale etmek için TNT yerleştirdiğini, drone ile TNT'yi patlayıcıya bıraktıktan sonra kontrollü bölgeye geçerek, imhayı gerçekleştirdiklerini belirtti.