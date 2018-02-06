Esed'in bu hamlesi bölgedeki gerilimi artıracak!

Suriye'de devam eden Afrin operasyonu öncesi Türkiye'ye tehditler savuran Esed rejimi gerilimi artıracak bir hamle daha yaptı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 10:59

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı sonrası Esed'ı da korku sardı. Bu süreçte yaptığı hamleler ise tehdit niteliğinde.

Esed sınıra uçaksavar konuşlandırdı

Esed rejimine bağlı olan bir komutan Reuters'a yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Halep ve İdlib bölgesinde cepheye yeni uçaksavarlar ve füzeler konuşlandırıldığını söyledi. Esed rejimi, Türkiye'nin Afrin'de yaptığı harekat öncesinde Suriye hava sahasına giren uçaklarımızı vurmakla tehdit etmişti.

Herkese verilen bir mesaj

Esed rejimine bağlı askerin yaptığı açıklamada, bu konuşlandırmanın "herkese verilen bir mesaj" olduğunu ve bu savunma sisteminin Suriye'nin kuzeyindeki hava sahasını kapsağını belirtti.

Afrin harekatı öncesi de tehdit etmişlerdi

TSK, geçen ay Halep'in bir kısmını oluşturan Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı.

Afrin harekatı başlamadan hemen önce Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Miktad, "Suriye hava savunma sistemleri ülkeye saldırmayı hedefleyen Türk uçaklarını yok etmeye hazırdır" tehdidinde bulunmuştu.