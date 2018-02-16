Esed ve YPG arasında gerilim tırmanıyor!

Suriye'de anlaşma için Kürtler'le masaya oturan Şam yönetimi anlaşma sağlayamadı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 20:31

Kürt yetkililer silah bırakmayı kabul etmeyince, Suriye'li yetkililer YPG'nin Türkiye'ye karşı Afrin'e asker konuşlandırma teklifini reddetti.

Russıa Today haber sitesinin iddiasına göre, Şam yönetimi Kürtler ile masaya oturmadan önce bazı maddeler hazırladılar.

Kürt yetkililer öne sürülen maddeleri kabul etmeyince iki grup arasında anlaşma sağlanamadı. Bu olayın ardından Kürtlerin Şam yönetimine silahları teslim etmeyeceklerini daha sonra ise iki tarafın masadan kaltıkları ve başka maddeler üzerinde görüşmedikleri iddia edildi.

Lübnan'da yayın yapan Al-Masdar haber kanalı Kürtlerin silah bırakmayı kabul etmemelerinin bardağı taşıran son damla olduğunu açıkladı.