Esed ve PYD'nin kirliği ittifakı böyle bozulmuş!

Terör örgütü PYD ve Esed güçlerinin anlaşmazlık yüzünden işbirliği yapamadıkları ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Şubat 2018 09:00

Günlerdir konuşulan, Esed güçlerinin ve PYD'nin işbirliğinin anlaşmazlık yüzünden yapılamadığı ortaya çıktı. Dün önce Suriye ordusunun Afrin'e gireceği daha sonra ise Esed'in Suriye'deki PKK'lıları toparlayıp Afrin'e göndereceği iddia edilmişti. Bütün bunların kapsamında Esed güçlerinin PYD ile kirli bir pazarlık içinde olduğu ve iki taraf arasında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

3 saat görüştüler

İddiaya göre, geçtiğimiz Cuma günü 14. kez görüşen taraflar son 3 yılda artık kesin görüşmeyeceğiz dediği ama Esed rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin'e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

12 noktayı vermeye razı oldu

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, kamu binalarının da yer aldığı 52 merkezi PYD'den isteyen Esed rejimine önce olumlu cevap verildi daha sonra ise sözünü tutmayan terör örgütü sadece 12 noktayı rejime verebileceğini söyledi. Bunun üzerine anlaşmanın iptal edildiği ve rejimin sert tepki gösterdiği belirtildi.

Toplantı sonrası sözünü tutmadı

Görüşmelerde Suriye yönetimine sözler verne terör örgütü PYD, dün sabah saatlerinde Münbiç'te yapılan toplantı sonrası sözlerinden caydığı da gelen iddialar arasında.