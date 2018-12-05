Esed rejiminden Suriyelilere "ülkenize dönün" çağrısı!

Esed rejimi, Suriyelilere ülkelerine dönmeleri yönünde çağrıda bulunurken, geri dönmeyenlerin mallarına en koyacaklarını duyurdu.

Güncellenme 05 Aralık 2018 10:30

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, ülkesinde yeni bir anayasa hazırlığı içinde olduklarını ifade ederek, ülke dışında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri gerektiği çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı sonrası Ürdün-Suriye arasındaki sınır kapıları açıldı ve 28 bin vatandaşın ülkesine döndüğü ileri sürüldü.

28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Mülteciler İdaresi Müdürü Ahmed el-Kefavin konuyla ilgili açıklama yaptı. Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın geçen Ekim ayında açılmasından bu yana 28 bin Suriyelinin Ürdün'den ayrıldığını belirten Kefavin, bunların 3 bin 400'ünün mülteci sıfatıyla ülkede bulunduğunu belirtti.

Ürdün'de ne kadar Suriyeli var?

Ürdün'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Muhammed el-Hıvari de, Ürdün'de BMMYK'ya kayıtlı 674 bin Suriyeli mülteci bulunduğunu söyledi.

Gelecek 12 ay içinde Ürdün’den ayrılacaklar

Hıvari, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme isteğiyle ilgili anketler yaptıklarını, 2018 yılında yapılan son 3 ankette, Suriyelilerin çoğunun 12 ay içinde Ürdün'den ayrılmayı planlamadığını ileri sürdü.

Düşüşün nedeni kış ayları

Suriyelilerin gelecek yıl yüzde 8’inin ülkelerine döneceğini öngördüklerini belirten Hıvari, önceki anket sonuçlarına göre Suriye'ye dönmeyi düşünenlerin oranında görülen düşüşün kış aylarına girilmesiyle ilgili olduğunu aktardı.

Ülkesine dönmeyenlerin malına el konulacak

İddiaya göre Esed rejimi, çıkarılacak yasalarla birlikte geri dönmeyen Suriyelilerin mallarına el koymayı planlıyor.