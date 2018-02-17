Esed rejiminden kriz çıkaracak adım!

Esed güçlerinin terör örgütü PYD'ye destek için Afrin'de asker konuşlandıracağı iddia edildi.

Güncellenme 17 Şubat 2018 15:29

Lübnan televizyonu Al Mayadeen'in iddiasına göre, Esed güçleri gözlemlerde bulunmak için YPG'nin Afrin kontrolünde bulunan bölgesine girdi. Kanalın iddiasına göre, Rejim güçlerinin YPG'ye destek vermek için Afrin'de asker konuşlandıracağı belirtildi.

Rusya'nın resmi haber ajansı RİA ise, Esed güçleri ve PYD arasında yapılan anlaşmaya göre, Suriye ordusu yakın zamanda, Afrin'e gireceğini duyurmuştu. Daha sonra anlaşmaya varılmadığı için masadan kalkıldığı iddia edilmişti.

Haberde, "Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" şeklinde açıklama yapılmıştı.

ABD ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. ABD'nin Suriye masası, Afrin'deki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.