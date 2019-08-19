Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları Han Şeyhun'u harabeye çevirdi

AA, Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirmeye çalıştığı Han Şeyhun ilçesindeki yıkımı havadan görüntüledi.

Güncellenme 19 Ağustos 2019 16:28

Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirmek için saldırılar düzenlediği Han Şeyhun'un havadan çekilen görüntülerinde ilçenin yıkılmış binalar ve tahrip olmuş yollardan ibaret olduğu görüldü.

AA, Rusya'nın hava desteğindeki Esed rejimi güçlerinin yoğun saldırıların ardından ele geçirdiği Han Şeyhun ilçesini insansız hava aracıyla (İHA) görüntüledi.

Esed güçleri Han Şeyhun'u ele geçirmeye yönelik saldırı başlattı

Kayıtlardan, İdlib iline bağlı ilçenin adeta harabeye dönüştüğü anlaşılıyor.

Bazı mahallelerde yalnızca tümüyle yıkılmış yan yana binalar ve tahrip olmuş yollar dikkati çekerken yıkımın nispeten az olduğu mahalleler, ilçedeki savaş öncesi planlı mimariyi gözler önüne seriyor.

Dış cephesi tümüyle yıkılmış binaların odalarında, yıkım ve göçten önceki günlük hayata ait eşyalar göze çarpıyor.

Çatılardaki uydular ve güneş enerjisi panelleri de İdlib'in gelişmiş ilçelerinden biri olan Han Şeyhun'un hayat dolu günlerine dair ipuçları veriyor.

"İlçede neredeyse hiç sivil yaşamıyor"

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Han Şeyhun'da şubat ayından bu yana Rus ve Esed rejiminin hava saldırılarında 8 okul, 3 sağlık tesisi, 1 elektrik santrali, 1 Sivil Savunma merkezi ve 3 fırının hedef alındığını söyledi.

Han Şeyhun'un nüfusunun savaştan önce iç göçle 100 bine kadar ulaştığını belirten Hallac, "Rejim ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle ilçede kimse kalmadı. Şu an neredeyse hiç sivil yaşamıyor." dedi.

Han Şeyhun'un önemi

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 1 00 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçlerinin halihazırda ilçeyi ele geçirmeye yönelik saldırıları sürüyor.