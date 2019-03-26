Esed rejimi ve İran destekli gruplar Soçi mutabakatına yine uymadı!

Suriye'de Esed rejimi ile İran destekli terörist gruplar "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bir köye saldırı düzenledi.

Güncellenme 26 Mart 2019 11:42

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde bulunan Şeyh İdris köyündeki okula havan topu ile saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı.

Havan topu ile saldırdılar

Esed rejimi ile İran’ın desteklediği terörist gruplar sabah saatlerinde, İdlib'in güneydoğusunda yer alan Serakib ilçesine bağlı Şeyh İdris köyündeki bir ilköğretim okuluna havan topu saldırısı düzenledi.

2 öğrenci hayatını kaybetti

Beyaz Baretliler ismi ile bilinen Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı. Ölü sayısının da artabileceği belirtildi.

Saldırı sabah saatleri itibarıyla başladı

Rejim ve destekçileri, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine ve Temaniye beldesi ile Şeyh İdris köyüne, Hama'da Kefer Zita ve Latamine ilçesi ile Lahaya, El Huveyiz ve El Şeria köyüne sabah saatlerinden itibaren havan topu saldırıları düzenliyor.

Yılbaşından beri kaç kişi yaşamını yitirdi?

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 175 sivil hayatını kaybetti, 480'den fazla sivil yaralandı.

Soçi mutabakatına uyulmadı

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.