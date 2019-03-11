Esed rejimi ve İran destekli gruplar sivilleri katletti

Suriye’de Esed güçleri ve İran destekli grupların saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybederken, 6 sivil de yaralandı.

Güncellenme 11 Mart 2019 10:56

Suriye’de Esed rejimi ve İran’ın desteklediği gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybederken, 6 sivil de yaralandı.

Yoğun top ve roket saldırısı düzenlendi

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, dün gecenin geç saatlerinde sivil yerleşim birimlerine yoğun top ve roket saldırıları düzenledi.

4 sivil yaşamını yitirdi

Beyaz Baretliler Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib'in güneydoğusundaki Han Şeyhun’a dün gece 51 roket saldırısı düzenlendiğini, saldırı sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında çocuk ve kadınların olduğu 6 sivilin de yaralandığını söyledi.

Bir sivil hayatını kaybetti

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarına dahil olan Morik ilçesindeki bir Sivil Savunma merkezini vurmuştu. Burada bir sivil hayatını kaybetmişti.

Soçi mutabakatına uymadılar

Esed rejimi ile İran destekli gruplar, Soçi’de imzalanan mutabakatı ihlal ederek, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere yılbaşından bu yana hava ve kara harekatı ile 121 sivili katlederken, 348 kişiyi de yaraladı.